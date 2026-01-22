Çıkan kavga meydan savaşına döndü! Polis havaya ateş açtı

Bartın’da, Kırtepe Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir eğlence yerinden çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen gençler çay bahçesinde bir araya geldi. Burada iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

Çıkan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI!

Polis ekiplerinin bütün uyarılarına rağmen taraflar ayrılmadı. Bunun üzerine ekipleri 2 gruba ilk olarak biber gazıyla müdahale etti.

Daha sonra ise, polis ekipleri tarafları ayırabilmek amacıyla havaya ateş açtı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.