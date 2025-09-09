CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerlerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyetinin görevlendirmesinin ardından Tekin, polis ekiplerinin nöbet tutan CHP’lilere biber gazlı müdahalesiyle birlikte, geçtiğimiz gün binaya girdi. Yaşananlar büyük tepkilere yol açarken bir tepki de Türkiye Komünist Partisi’nden geldi.

“İZAHI OLMAYACAK BİR DAYATMAYA DÖNÜŞMÜŞTÜR”

TKP’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "TKP açısından mesele herhangi bir partiye dönük destek ya da dayanışma çağrısının ötesinde anlam taşımaktadır" denilirken “CHP İstanbul İl Başkanlığı’na dönük dün akşam saatlerinde başlayan fiili saldırı AKP hükümetinin 23 yıllık icraatının vardığı noktayı açıkça gözler önüne sermektedir.” ifadelerine yer verildi.

“İktidara muhalif tüm yurttaşlar, öğrenciler, gazeteciler, siyasi parti üyeleri hapse atılırken, siyasete katılım olanakları birer birer ortadan kaldırılırken, basına yasak üstüne yasak getirilirken, AKP’nin demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış, kardeşlik gibi iddialarla atacağı adımlara dair en ufak beklentisi olanlar iyi düşünmelidir.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “AKP iktidarı 23 yıllık siciliyle, Türkiye’nin herhangi bir sorununa çözüm merci olarak görülemeyeceğini defalarca göstermiştir.” denildi.

Yapılan açıklamada, bugünkü tablonun CHP’nin iç çekişmeleri veya yolsuzluk iddiaları ile hiçbir ilgisi bulunmadığı vurgulanırken “İki yıl önce gerçekleşen bir kongrenin Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla geçersiz ilan edilmesi, 12 Eylül faşizminin ürünü ucube Siyasi Partiler Kanunu ile dahi izahı olmayacak bir dayatmaya dönüşmüştür.” ifadeleri kullanıldı.

“BU MIZRAK BU ÇUVALA SIĞMAZ”

“TKP açısından mesele herhangi bir partiye dönük destek ya da dayanışma çağrısının ötesinde anlam taşımaktadır.” denilen açıklamada, “Bu açıdan da 19 Mart sürecinden beri tutumumuz nettir. Türkiye’de emekçi halkın siyaset alanını kısıtlayan, yurttaşlarımızın örgütlenme, seçme ve seçilme haklarına saldıran her tür girişim gayrimeşru görülmelidir. Bu anlamda saldırıların amacı da yalnızca Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ya da bir Cumhurbaşkanı adayını saf dışı bırakmasının ötesindedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, “Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Türkiye bu tabloyla daha fazla devam edemez. TKP hükümetin halkı sindirme amacıyla yürüttüğü tüm hamlelerinin karşısında ciddiyetle mücadelesini sürdürecek, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine izin vermeyecektir.” ifadeleriyle noktalandı.

