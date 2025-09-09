Barış Yarkadaş kayyum Tekin'i destekleyecekleri tek tek saydı: Biri bile yanında değildi!

Barış Yarkadaş kayyum Tekin'i destekleyecekleri tek tek saydı: Biri bile yanında değildi!
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararının ardından iktidara yakın televizyonun canlı yayınına çıkan Barış Yarkadaş kayyum Tekin'i destekleyecekleri tek tek saydı... Yayından 4 gün sonra kayyum Tekin polis ablukasındaki İl Binası'na girdi ama o isimlerin biri bile yanında değildi!

CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alarak yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin kayyum olarak atanmasına ilişkin mahkeme kararı krize neden oldu.

Heyetten iki ismin desteğini daha en başında kaybeden Gürsel Tekin, "CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirmem" dedikten sonra polisin ablukaya aldığı İl Binası'ndaki milletvekillerine ve partililere biber gazlı sert müdahalesiyle açtığı yoldan içeri giriş yaptı.

whatsapp-image-2025-09-08-at-13-26-21.jpeg

Kayyum Tekin, polisin bina içindekilere müdahalesinden önce basına konuşurken gözler bazı isimleri aradı.

BARIŞ YARKADAŞ KAYYUM TEKİN'İ DESTEKLEYECEKLERİ TEK TEK SAYDI

Gazeteci Barış Yarkadaş, mahkemenin Gürsel Tekin'in yer aldığı heyeti CHP İstanbul Yönetimi'ne kayyum olarak atamasının ardından katıldığı TGRT yayınında CHP'nin eski il başkanları ve milletvekillerinden bazı isimlerin Tekin'e destek vereceğini söyledi.

Olası kayyum atamasının önüne geçmek amacıyla olağanüstü kurultaya gitme kararı alan CHP'de Özgür Özel'in karşısına aday olarak çıkacağını açıklayan Berhan Şimşek, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in karşı adayı olarak il başkanlığına aday olan Cemal Canpolat o isimler arasında dikkat çekti.

Gürsel Tekin'in 8 Eylül Pazartesi günü İl Başkanlığı'na gideceğini duyururken yanında olacağını iddia ettiği isimleri sayan Yarkadaş "Pazartesi günü Gürsel Tekin; eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek" dedi.

BİRİ BİLE YANINDA DEĞİLDİ!

Kayyum Gürsel Tekin, polis ablukasının arasında il binaya girmeden konuştu. CHP'liler Tekin konuşurken çok yoğun şekilde protestolarına devam ederken Tekin'e sık sık yuhalandı.

chpye-kayyum-atamasi-allak-bullak-etti-turkiyenin-itibari-her-yerde-dibe-vurdu-4.jpg

Konuşmasında kendisinin ve heyetindeki kişilerin yaşanan tartışmalı sürecin tarafı olmadığını vurgulayan Tekin “Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt’ta, Şişli’de. Biz çağrı heyetiyiz. Şikâyet edenler CHP’liler, taraflar CHP’liler. Bize öneren arkadaşlarımız da Cumhuriyet Halk Partili. Görevimiz, mevcut yöneticilerin uğradığı haksızlığı oturarak bertaraf etmektir. Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum" dedi.

chpye-kayyum-atamasi-allak-bullak-etti-turkiyenin-itibari-her-yerde-dibe-vurdu-6.jpg

Tekin bu sözleri sarf ederken Barış Yarkadaş'ın desteklediğini iddia ettiği isimlerin biri bile yanında değildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da hareketli saatler: Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde
Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde
CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz
CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz