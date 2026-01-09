CHP’nin 5 maddelik dış politika deklarasyonu! İran ve Suriye'ye dikkat çekildi

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin dış politika yaklaşımını ve bölgedeki gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdi. Türkiye’nin yıllardır bölgesel krizlerden etkilendiğini belirten Emre, şu ifadeleri kullandı:

CHP Sözcüsü, Suriye krizine bütüncül bakılması gerektiğini belirterek geçmişte yapılan hatalara dikkat çekti:

Emre, Suriye meselesinde Türkiye’nin denklemin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı:

“Bakınız, masada kuramadığın dengeyi uluslararası ilişkilerde sahada bedel ödeyerek kurarsın.” “Suriye dışarı doğru patlayacak, bölge ülkelerini etkileyecek bir durum içerisinde.” “Her kimlikten, her inançtan bölgedeki ülkelerde bizde de olan iliyet bağı olan, akrabalık ilişkisi olan, yakınlığı olan kimseler var.”

Emre, son günlerde Suriye konusunda uluslararası arenada gelişen diplomasi trafiğine dikkat çekti:

“Bakın bundan 3 gün önce Şam-Tel Aviv hattında Amerika öncülüğünde kurulan yeni diplomasi trafiği var. Bu Paris'te bir toplantı gerçekleşti ve mekanizma kuruldu. Bir anlaşmadan bahsediliyor.”

“İsrail'in o bölgede işgal ettiği yerlerin de İsrail'de kalması gibi bir durum söz konusu.”