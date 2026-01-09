CHP’nin 5 maddelik dış politika deklarasyonu! İran ve Suriye'ye dikkat çekildi
CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin dış politika yaklaşımını ve bölgedeki gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdi. Türkiye’nin yıllardır bölgesel krizlerden etkilendiğini belirten Emre, şu ifadeleri kullandı:
- “Dedik ki komşuda yangın varsa o duman sınırı aşar ve biz o dumandan çok etkilendik yıllardır. Yüzlerce milyar dolar para harcadık. Milyonlarca insanı ülkemizde misafir etmek durumunda kaldık. Ülkenin demografik yapısı, terör saldırılarına ilişkin sızmalar gerçekleşti.”
"BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ’NİN ORTAĞI KİMDİ?"
CHP Sözcüsü, Suriye krizine bütüncül bakılması gerektiğini belirterek geçmişte yapılan hatalara dikkat çekti:
- "Ey milletimiz, vatandaşlarımız, bu coğrafyada izlenen oyunlar var, projeler var. Hakeza tabii 4 Mart 2006'da Sayın Erdoğan ne demişti? ‘Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Biz Ortadoğu Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlarından biriyiz. Bu görevi yapıyoruz.’ Yani bugün kıymetli basın mensupları bir çıkıp sorsunlar. Sizin buradaki göreviniz hâlâ devam ediyor mu? Kim size bu görevi verdi?"
"MASADA KURAMADIĞIN DENGEYİ SAHADA BEDEL ÖDEYEREK KURARSIN"
Emre, Suriye meselesinde Türkiye’nin denklemin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı:
“Bakınız, masada kuramadığın dengeyi uluslararası ilişkilerde sahada bedel ödeyerek kurarsın.”
“Suriye dışarı doğru patlayacak, bölge ülkelerini etkileyecek bir durum içerisinde.”
“Her kimlikten, her inançtan bölgedeki ülkelerde bizde de olan iliyet bağı olan, akrabalık ilişkisi olan, yakınlığı olan kimseler var.”
"PARİS’TE TEL AVİV-ŞAM DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜLÜYOR"
Emre, son günlerde Suriye konusunda uluslararası arenada gelişen diplomasi trafiğine dikkat çekti:
“Bakın bundan 3 gün önce Şam-Tel Aviv hattında Amerika öncülüğünde kurulan yeni diplomasi trafiği var. Bu Paris'te bir toplantı gerçekleşti ve mekanizma kuruldu. Bir anlaşmadan bahsediliyor.”
“İsrail'in o bölgede işgal ettiği yerlerin de İsrail'de kalması gibi bir durum söz konusu.”
“KİMLİK TEMELLİ ŞİDDET İSTİKRARSIZLIĞI BÜYÜTÜR”
Suriye’deki kimlik temelli çatışmaların Türkiye’ye etkisine de değinen Emre, iç barışa vurgu yaptı:
- “Biz orada özellikle kimlik temelli şiddet büyürse, bunun bölge açısından istikrarsızlık ve daha fazla göç baskısı ve Türkiye içinde daha fazla güvenlik endişesi ortaya çıkabileceği açıktır.”
“İRAN'DAKİ GELİŞMELER DE RİSK TAŞIYOR”
Emre, İran’daki baskıcı yöntemlerin demokrasiye zarar verdiğini belirterek şunları kaydetti:
“Baskıcı düzenler olmasın. Herkesin özgürce protesto hakkı bir insan hakkıdır. Buna müsaade edilsin.”
“Buralardaki sert ve baskıcı yöntemlerin doğru olmadığını ifade edelim.”
“Bir dışarıdan kaynaklı müdahalenin özellikle Türkiye açısından da önemli riskler barındığını ifade edelim.”
“S400, F35 YETMEZ; CAYDIRICILIK EKONOMİYLE OLUR”
Türkiye’nin güvenliğinin sadece askeri sistemlerle değil, güçlü kurumlarla sağlanabileceğini vurgulayan Emre, şu uyarılarda bulundu:
“Bu mesele sadece ülkenin güvenlik meselesi S400 alıp kullanıp kullanmama, F35 alıp kullanıp kullanmamanın ötesinde.”
“En başta güçlü bir ekonomiye sahip olmak. Ekonomiyi güçlendirmek lazım.”
“İkincisi liyakata dayalı bir bürokrasi ve en önemlisi de kendi halkıyla barışık, toplumsal direnci yüksek bir demokrasi inşası.”
“ATATÜRK’ÜN SÖZÜ BİR ANIYLA SÖYLENMEDİ”
CHP Sözcüsü, Türkiye’nin dış politikada dengeli, bağımsız ve hukuk temelli bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti:
“Büyük Atatürk'ün söylediği 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü öylesine söylenmiş bir söz değildir.”
“İçeride hukukun üstünlüğü, dışarıda devletlerin egemenlik haklarını savunmaya devam etmemiz lazım.”
“GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR”
Zeynel Emre, ekonomik sıkıntılara ve demokratik gerilemeye karşı erken seçim çağrısını yineledi:
- “Geçim standartlarının yükselmesi. Çünkü geçim yoksa seçim var.”
“BELEDİYE BAŞKANLARI VE YURTTAŞLARA YARGI SOPASI”
Emre, iktidarın yargı yoluyla baskı kurduğunu savunarak şunları söyledi:
“Yargı sopasıyla belediye başkanlarımıza ve yurttaşlarımıza karşı ve bu ülkedeki gazeteciler, öğrenciler işte en ufak eleştiri getirdi diye hedef olan her kimsenin için biz bir arada durup dayanışma göstermesi…”
“…ve ülkedeki olmazsa olmaz yani Milli Birlik Kardeşlik deniyor. Bunun olmazsa olmazı demokrasi standardının yükselmesi.”
“CHP OLARAK ÇİZGİMİZ NET”
Konuşmasının sonunda CHP’nin temel duruşunu özetleyen Emre, beş ilkeyi sıraladı:
“Biz sivil gösterilere karşı şiddetin karşısındayız.”
“İkincisi dış müdahalenin karşısındayız.”
“Diplomasi her zaman gerilimi düşüren bir tonda olmalı.”
“Mezhep ve kimlik üzerinden yapılacak olası her türlü kışkırtmalara karşı dili reddediyoruz.”
“Beşincisi de mecliste meclisin fonksiyonu, denetimi, şeffaflığının da önemli olduğunu düşünüyoruz.”