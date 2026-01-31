CHP’lilerden İÜ kapısına sembolik İmamoğlu diploması

CHP’lilerden İÜ kapısına sembolik İmamoğlu diploması
Yayınlanma:
CHP Bağcılar Gençlik Kolları tarafından İmamoğlu’nun diploma iptaline tepki olarak İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt yerleşkesinde bulunan tarihi kapının önüne sembolik diploma asıldı.

CHP Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki olarak bir eylem gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU DİPLOMASI ASTILAR

CHP’li gençler, İmamoğlu’nun mezun olduğu İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan yerleşkesinin tarihi kapısına sembolik diploma astı.

İmamoğlu'nun diploma davasının ret gerekçesi ortaya çıktı: Geçiş yapan öğrenciler idare hukuku bilmeliymişİmamoğlu'nun diploma davasının ret gerekçesi ortaya çıktı: Geçiş yapan öğrenciler idare hukuku bilmeliymiş

SEMBOLİK İŞLETME FAKÜLTESİ DİPLOMASI

"Diploma Halkındır" sloganıyla asılan sembolik diplomada "TC İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Diploması" başlığı yer aldı.

Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldıAvrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı

‘DİPLOMA HALKINDIR!’

Ulaşılan görüntülerde sembolik diplomanın kapının yanı sıra Beyazıt Meydanı’nın çeşitli yerlerinde de sergilendiği görüldü.

İmamoğlu'nun diplomasını sembolize eden pankartta şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde dört yıl süren öğrenimini bitiren Hasan oğlu Ekrem İmamoğlu, yönetmelik gereğince yapılan bütün sınavlarını başarmış olduğundan. Kanunların verdiği hak ve yetkilerden yararlanmak üzere kendisine bu diploma verildi. Diploma Halkındır!”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

