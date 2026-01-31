CHP’lilerden İÜ kapısına sembolik İmamoğlu diploması

CHP Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki olarak bir eylem gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU DİPLOMASI ASTILAR

CHP’li gençler, İmamoğlu’nun mezun olduğu İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan yerleşkesinin tarihi kapısına sembolik diploma astı.

SEMBOLİK İŞLETME FAKÜLTESİ DİPLOMASI

"Diploma Halkındır" sloganıyla asılan sembolik diplomada "TC İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Diploması" başlığı yer aldı.

‘DİPLOMA HALKINDIR!’

Ulaşılan görüntülerde sembolik diplomanın kapının yanı sıra Beyazıt Meydanı’nın çeşitli yerlerinde de sergilendiği görüldü.

İmamoğlu'nun diplomasını sembolize eden pankartta şu ifadeler yer aldı: