CHP'li Aygun duyurdu: TMO depolarında milyonlarca liralık vurgun!

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Aralık ve Ocak aylarında Konya ve Mardin’de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kiraladığı iki büyük depodaki hububatın çalındığını duyurdu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanlığı’ndaki adli emanetlerde yaşanan soygunları hatırlatan Aygun, hububat silo depolarında da büyük hırsızlıkların görüldüğünü, lisanslı silolardaki ürünlerin takip edilemediğini belirtti.

Aygun, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a seslenerek göreve çağırdı. Acil denetim istediklerini vurgulayan Aygun, ülkede yaşanan soygun düzenine işaret ederek, “Ülkemizde her alanda büyük bir çürümüşlük, soygun, usulsüzlük ve yolsuzluk var” dedi.

MARDİN'DE 137 BİN TONLUK BUĞDAY VURGUNU

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen İstanbul Büyükçekmece’deki adli emanetten 50 kilo altın ve 25 kilo gümüşün çalınması olayını hatırlatan Aygun, lisanslı silo depolarında da ciddi bir denetim sorunu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Mardin’de 137 bin tonluk buğday vurgunu yaşandığını belirten Aygun, nitelikli zimmet kapsamındaki bu olay sonucunda çok sayıda iş insanının tutuklandığını anımsattı.

500 MİLYON LİRALIK HUBUBAT, DEPO SAHİBİ TARAFINDAN ÇALINDI

Aralık 2025’te Konya’nın Yunak ilçesinde TMO’nun kiraladığı depodaki yaklaşık 500 milyon lira değerindeki hububatın depo sahibi tarafından çalındığını kaydeden Aygun, söz konusu kişinin yurt dışına kaçtığını ifade etti.

TMO’nun yıllık 40 milyon lira bedelle kiraladığı depolardaki yüklü miktarda arpa, buğday ve mısır gibi ürünlerin çalınarak piyasada satıldığını, sorumluların da rahatça yurt dışına kaçabildiğini dile getiren Aygun, “Çiftçimiz perişan. Kuraklık yaşadı, zirai don gördü. Bir de depo vurgunları nedeniyle ürününü saklayacak yer bulamıyor” dedi.

Aygun, ülke genelinde 300 lisanslı depo bulunduğunu, bunların Ticaret Bakanlığı’ndaki yalnızca 10 denetçiyle denetlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Depolardaki birinci sınıf ürünlerin üçüncü sınıf ürünlerle değiştirildiğine yönelik ihbarlar aldıklarını da sözlerine ekleyen Aygun, denetim eksikliğine dikkat çekti.

“ACİL ÖNLEM İSTİYORUZ”

Aygun, görevini hakkıyla yapan lisanslı depocuların bulunduğunu ancak yolsuzluk yapan bazı isimlerin tüm sektöre zarar verdiğini belirtti.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nde geçen yıl değişiklik yapılarak Denetim Kurulu oluşturulmasının öngörüldüğünü hatırlatan Aygun, şunları söyledi:

“İçinde TMO, TOBB ve bakanlık yetkililerinin yer alacağı bir kurul oluşturulacaktı ancak hâlâ ortada bir kurul yok. Lisanslı depolarda bilgi sistemi, seviye ölçüm sistemi ve sensörler kurulacak, mahsullerin iz kayıtları geriye dönük izlenebilecekti. Ancak altı ay geçmesine rağmen bu sistemler hayata geçirilmedi. Bu nedenle depo vurgunları sürüyor. Acil önlem istiyoruz.”

TİCARET BAKANI BOLAT’A SESLENDİ

CHP’li Aygun, mevcut yapıda Türkiye genelindeki depolarda saklanan ürünlere ilişkin sağlıklı bir izleme yapılamadığını, hangi depoda ne kadar ürün bulunduğunun bilinmediğini belirterek, “Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat’ı derhâl harekete geçmeye çağırıyorum. Lütfen çiftçilerimizi daha fazla üzmeyin” dedi.