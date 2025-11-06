CHP'den 'gazeteci' operasyonuna tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yütürülen İBB soruşturmasında bugün yeni bir operasyon dalgası yapıldı.

Başsavcılık, gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Aslı Aydıntaşbaş ve Medyascope.tv’nin Kurucu Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Son Dakika | Gazetecilere gözaltı dalgası! Savcılık açıklaması geldi

ÇAKIR İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ, OĞHAN SERBEST BIRAKILDI

Çakır'ın oğlu Ali Deniz Çakır, X hesabından, "Babam Ruşen Çakır ifade vermeye götürülüyor" açıklamasında bulundu.

Yavuz Oğhan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika | Ruşen Çakır da ifadeye götürüldü

CHP'DEN OPERASYONLARA TEPKİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İfadeye çağırılsalar gelip ifade verebilecek durumda olan kişilere fiilen gözaltı uygulanması hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

Yücel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu sabah ilk mesaisi basın özgürlüğüne darbe oldu!

Savcılık açıklamasında Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın yalan bilgiyi yayma ve suç örgütüne yardım etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtilse de, ifadeye çağırılsalar gelip ifade verebilecek durumda olan kişilere fiilen gözaltı uygulanması hukuksuzdur.

Bu muamele özgür basını susturma, sindirme, korkutma çabasıdır. Gazeteciden suç ve suçlu çıkarmaya çalışmak tek kelimeyle acizliktir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi #GazetecilikSuçDeğildir Gazeteciler suçlu hiç değildir!"