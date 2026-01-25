CHP’de stratejik zirve: CAO kurmayları Ankara’da toplandı

CHP’de stratejik zirve: CAO kurmayları Ankara’da toplandı
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık üssü olarak konumlanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ile Ankara’da kritik bir mesai gerçekleştirdi.

Medyanın alınmadığı özel oturumda, ofisin önümüzdeki sürece dair izleyeceği stratejik rota ve eylem planları masaya yatırıldı.

Bu kapsamlı toplantı, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mogan Sosyal Tesisleri’nin ev sahipliğinde yapıldı. Yoğun gündemli toplantı, sabah saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel’in vizyon konuşmasıyla start aldı.

Organizasyonun içeriğinde, CHP Politika Kurulu Başkanları kendi ihtisas alanlarına dair detaylı brifingler verdi. Yapılan sunumlarda, partinin yeni dönemde izleyeceği temel politikalar ve ulaşılması hedeflenen stratejik noktalar derinlemesine analiz edildi.

EYLEM PLANINA SON ŞEKLİ VERİLİYOR

Toplantıda, CAO Yürütme Kurulu üyeleri kendi sorumluluk sahalarına dair yakın ve orta vadeli projeksiyonlarını heyetle paylaştı. Bu beyin fırtınasının temel amacı, kurulun operasyonel çalışma takvimini netleştirmek ve programa nihai biçimini kazandırmaktı.

chp-2.jpeg

ŞUBAT SONUNDAKİ BÜYÜK TANITIMA HAZIRLIK

Çalıştayın en önemli gündem maddelerinden biri de Şubat ayının sonlarında gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin resmi lansmanı oldu. Büyük tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak olan çözüm önerileri, somut vaatler ve kampanya kurguları detaylandırıldı.

KAPILAR BASINA KAPATILDI

Gün boyu süren ve akşam saatlerinde noktalanması beklenen bu strateji toplantısı, dışarıya kapalı bir formatta yürütüldü. Toplantı sonrasında ise herhangi bir resmi açıklama yapılmayacağı kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

