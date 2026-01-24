İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan demokratik direniş süreci, 84. gününde Yalova'da devam ediyor. Yalova Cumhuriyet Meydanı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" demek için toplanan binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL: BU KARA DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Özel, Yalova Cumhuriyet Meydanı’nda saat 16.00’da başlayacak dev miting öncesi vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden seslendi. Özel dün paylaştığı videolu mesajda kararlılık vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar kaçarsınız! Seçim geliyor! Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz. Başka yolu yok! Yarın 84. eylemimizde Yalova’dayız.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in halkı selamlaması ve konuşmasının ardından konuşan Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumun şehri Yalova, gençliğimin şehri Yalova, hayallerimin, sevdalarımın şehri Yalova. Atatürk’ün ‘Benim kentim’ dediği Yalova, Cumhuriyet’in yazlık başkenti Yalova ve onun güzel insanları; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

24 yıl önce Erdoğan iktidara geldi. 24 yıl önce bu zadegân iktidara geldiğinde dolar 1 lira 60 kuruştu. Türkiye’nin Sümerbank’ı vardı, Etibank’ı vardı, Tüpraş’ı vardı, Petkim’i vardı, değerli arsaları vardı, Tekel’i vardı. 24 yılda doları 27 katına çıkardı. 1,60’tan aldı, 43 liraya çıkardı. Ne zaman artmaya başladı hızlı artış? 2017’de ‘tek adam’ olduktan sonra başladı.

"ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLİRSE DOLAR 100 LİRAYI GEÇER"

Şimdi söylüyorum; Erdoğan bir seçildiğinde doları 2 lira 15 kuruş yaptı. Sonraki seçildiğinde 20 lira yaptı. Sonrakinde 43 lira yaptı. Bir daha seçilirse uzaya çıkar dolar uzaya, 100 lirayı da geçer.

Gelir dağılımı adaletsiz, ekonomi istikrarsız, Merkez Bankası prangalar içerisinde. Gençler özgür değil, üniversite konuşamıyor, basın yazamıyor. Sendikalar sararmış, gıdaya erişilemiyor, emekliler sürünüyor. Sınırlarımız delik deşik olmuş; Afganistan’dan yola çıkanlar Çanakkale’ye geliyor.

Ormanlarımız yanıyor, koruyamıyorlar. Gönderdeki bayrak indiriliyor, koruyamıyorlar. Bir zamanlar Kıbrıs’ta bir Rum, Türk bayrağını indirmeye kalkmıştı; orada bir paşa ne demişti? ‘Bayrağı indireni indirin’ demişti. Şimdi bayrağı indireni indiren paşalarımız yok, gemi maketi tutan paşalarımız var.

Pasaportumuz hiçbir işe yaramıyor. Yurtlarda çocuklar tecavüze uğruyor. Paramız oldu pul. General resmi araçla insan taşıyor. Milletvekili altın kaçakçısı. Adli emanetçi adli emaneti soyuyor. Şaka gibi ama hakim savcıyı vuruyor, hükümlü savcıyı kurtarıyor.

Kirazın tanesi 10 lira. Karpuz dilimle, altın yarım gramla, zeytinyağı fincanla. Gençler vize kuyruğunda; umutsuz, hayalsiz, mutsuz. Taze ekmek kuyruğu ayrı, taze ekmek kuyruğunun yanında bayat ekmek kuyruğu ayrı. Bu ülkede Milli Piyango vardı; ayın 9’unda, 19’unda, 29’unda çekilirdi. Spor Toto vardı, Spor Loto vardı. Envai çeşit kumarı AKP buldu, Erdoğan buldu. Her yer kumar cenneti.

"ATATÜRK’ÜN YAZLIK BAŞKENTİNİ IŞİD’İN KARARGÂHI YAPTILAR"

Sıkı durun bir şey söyleyeceğim. Burası Atatürk’ün yazlık başkenti Yalova, ‘Benim kentim’ dediği yer. Atatürk’ün yazlık başkentini IŞİD’in karargâhı yaptılar utanmazlar!

Ama enseyi karartmak yok. Çözeceğiz, yolunu bulacağız. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse hepsi yanlış iliklenir. Önce hukukun üstünlüğü; bağımsız, etkin, hızlı, tarafsız bir yargı. Özerk bir Merkez Bankası. Sadakat yerine liyakat, ihalede rekabet. Güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı. İsrafa son veren bir devlet. Devlete olan güveni yeniden kurmak. Nitelikli bir eğitim, özgür bir basın, konuşan bir üniversite. Öncelikli sektörlerini belirtmiş; yazılımla uğraşan, markayla uğraşan bir Türkiye..