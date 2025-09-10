Cezaevinden firar etti milyonlarca liralık vurgun yaptı! Bakın nasıl yakalandı

Cezaevinden firar etti milyonlarca liralık vurgun yaptı! Bakın nasıl yakalandı
Yayınlanma:
Konya’da 2 ay önce açık cezaevinden firar eden ve son 20 günde 10 evden yaklaşık 2 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirlenen Barış Kökçü (39), polis ekiplerinin 128 saatlik güvenlik kamerası incelemesiyle yakalanarak tutuklandı.

Konya’da 2 ay önce izinli çıktığı cezaevine dönmeyen ve son 20 günde 10 evden 2 milyon liralık hırsızlık yapan Barış Kökçü (39) yakalanıp, tutuklandı. Kökçü’nün 2011 yılında 42 hırsızlık suçundan işlem görerek tutuklandığı, cezasının bitmesine ise 3 yıl 4 ay kaldığı belirtildi.

Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde kapı kilit göbekleri kırılarak girilen 10 ayrı evden toplam 2 milyon liralık laptop, tablet, ziynet eşyaları, kol saatleri, parfümler, çantalar ve çeşitli elektronik cihazlar çalındı. Mağdurların ihbarı üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurarak çalışma başlattı.

128 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Polis ekipleri, şüphelinin kullandığı tespit edilen yaklaşık 18 kilometrelik güzergah üzerinde 128 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

32 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin, evden hırsızlık başta olmak üzere 32 ayrı suç kaydı bulunan Barış Kökçü olduğu tespit edildi. Polis, Kökçü’nün saklandığı evi belirlemesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kökçü’nün, 2011 yılında 42 farklı hırsızlık suçundan işlem yapıldığı, 14 yıldır cezaevinde olduğu, yaklaşık 2 ay önce açık cezaevinden izinli çıktığı, izin süresinin bitmesine rağmen geri dönmeyerek cezaevinden firar ettiği, cezasının bitmesine ise 3 yıl 4 ay kaldığı öğrenildi.

Evde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış Kökçü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıktığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadını darbeden kişi tutuklandı
Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadını darbeden kişi tutuklandı
İstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtı
İstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtı
Anne-kız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 16 yaşındaki şüpheli sahil keyfi yaparken yakalandı
Anne-kız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 16 yaşındaki şüpheli sahil keyfi yaparken yakalandı