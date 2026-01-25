Cezaevinden çıktı: Eski eşinin binasında yangın çıkardı

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, cezaevinden 1 hafta önce çıktığı öğrenilen Yasin C., 3 çocuğuyla birlikte yaşayan eski eşi Özgül C.’nin kaldığı binanın elektrik panosuyla oynayarak yangın çıkarttı. Binadan çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları kurtararak yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevşer, itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Yangının neden çıktığını araştıran ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından binaya girerek elektrik panosuyla oynadığı tespit edilen şüpheli Yasin C.'ye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

Olaydan saatler sonra tekrar sokağa gelen şüpheli, bina sakinleri tarafından yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri süren şüpheli Yasin C.'nin 15 adet suç kaydı olduğu açığa çıktı.

“ELEKTRİK PANOSUNU PATLATTI”

Binanın 2. katında oturan Şenol Oruç, yaşanan olaya ilişkin "Bodrum katta oturan kadının kocası cezaevindeydi. Aftan yararlandı, çıktı. Eşinden ayrıldı, ama rahatsız etmeye başladı kadını. Geldiği zaman hem ona zarar veriyor, hem de elektrik panosunu patlattı. Gece saat 2 sıralarında, millet yatıyordu. Ortalık ana-baba günü oldu. Sonra itfaiye, polis ve ambulans geldi. Biz dışarı çıkamadık, merdivenler olduğu gibi duman. Ekipler çatıyı açtıktan sonra dumanlar çekilince indik aşağı" dedi.

"Allah'a şükür can kaybı olmadı ama maddi zararımız çok. Elektrik panosu komple yapılacak, merdivenler yukardan aşağıya kadar bandana yapılacak. Kapının da kilidi değişecek. Binanın önünde oturup çay içtiğimiz sırada, o da tesadüfen geliyormuş." sözlerini sarf eden Oruç, "Yakaladık, polise telsim ettik. Kadının 3 çocuğu var, akrabaları geldi götürmek istedi ama şu an neredeler, bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.