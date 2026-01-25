Cezaevinden çıktı: Eski eşinin binasında yangın çıkardı

Cezaevinden çıktı: Eski eşinin binasında yangın çıkardı
Yayınlanma:
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, cezaevinden bir hafta önce çıktığı ileri sürülen Yasin Ç.(34),, gece yarısı eski eşi Özgül C. (32)'nin yaşadığı binanın elektrik panosunda yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangına uykuda yakalanan bina sakinleri ölümden dönerken şüpheli yakalanarak polise teslim edildi. Şahsın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, cezaevinden 1 hafta önce çıktığı öğrenilen Yasin C., 3 çocuğuyla birlikte yaşayan eski eşi Özgül C.’nin kaldığı binanın elektrik panosuyla oynayarak yangın çıkarttı. Binadan çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-sultangazide-eski-esinin-yasa-1133838-336608.jpg

YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları kurtararak yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevşer, itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

istanbul-sultangazide-eski-esinin-yasa-1133836-336608.jpg

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Yangının neden çıktığını araştıran ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından binaya girerek elektrik panosuyla oynadığı tespit edilen şüpheli Yasin C.'ye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

Demet'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı: "Bıçakladığım anları hatırlamıyorum"Demet'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı: "Bıçakladığım anları hatırlamıyorum"

Olaydan saatler sonra tekrar sokağa gelen şüpheli, bina sakinleri tarafından yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri süren şüpheli Yasin C.'nin 15 adet suç kaydı olduğu açığa çıktı.

istanbul-sultangazide-eski-esinin-yasa-1133835-336608.jpg

“ELEKTRİK PANOSUNU PATLATTI”

Binanın 2. katında oturan Şenol Oruç, yaşanan olaya ilişkin "Bodrum katta oturan kadının kocası cezaevindeydi. Aftan yararlandı, çıktı. Eşinden ayrıldı, ama rahatsız etmeye başladı kadını. Geldiği zaman hem ona zarar veriyor, hem de elektrik panosunu patlattı. Gece saat 2 sıralarında, millet yatıyordu. Ortalık ana-baba günü oldu. Sonra itfaiye, polis ve ambulans geldi. Biz dışarı çıkamadık, merdivenler olduğu gibi duman. Ekipler çatıyı açtıktan sonra dumanlar çekilince indik aşağı" dedi.

Villadaki katliamın kan donduran detayları ortaya çıktı! Önce iki çocuğunu öldürdü sonra intihar ettiVilladaki katliamın kan donduran detayları ortaya çıktı! Önce iki çocuğunu öldürdü sonra intihar etti

"Allah'a şükür can kaybı olmadı ama maddi zararımız çok. Elektrik panosu komple yapılacak, merdivenler yukardan aşağıya kadar bandana yapılacak. Kapının da kilidi değişecek. Binanın önünde oturup çay içtiğimiz sırada, o da tesadüfen geliyormuş." sözlerini sarf eden Oruç, "Yakaladık, polise telsim ettik. Kadının 3 çocuğu var, akrabaları geldi götürmek istedi ama şu an neredeler, bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Uşak'ta Millet Bahçesi'nde bir kişi ölü bulundu
Uşak'ta Millet Bahçesi'nde bir kişi ölü bulundu
Bursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Bursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi