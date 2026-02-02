Çekmeköy'de asansör faciası: 1 ölü

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Çekmeköy'de bir sitede asansör bakımı yaptığı sırada kabinin hareket etmesiyle arada sıkışan 35 yaşındaki teknisyen yaşamını yitirdi.

İstanbul Çekmeköy'de, bir binada bakım yapan kişi asansörlerden birinin aşağıya doğru hareket etmesi sonucu sıkışarak yaşamını yitirdi.

35 yaşındaki Fuat Y., Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde bulunan bir sitede ikili asansörlerin olduğu binanın girişinde bakım işlemine başladı.

ASANSÖRDE SIKIŞMIŞ

Bakım yaparken iki asansörden birinin aşağıya doğru hareket etmesi sonucu sıkışan Fuat Y. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan Fuat Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince, Fuat Y. ile çalışan Yaşar D’nin bilgisine başvuruldu. Yaşar D, polis ekiplerine, bakım çalışması yaparken bir asansörün bir anda aşağıya doğru hareket etmesiyle Fuat Y’nin sıkıştığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

