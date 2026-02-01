Cebimizdeki tehlike! Gelen bildirimler ruh sağlığını tehdit ediyor

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya uygulamaları artık kişisel hayatın bir parçası haline gelirken gün boyunca maruz kalınan bildirim, mesaj ve e-postalar, bireyleri sürekli ekrana bakmaya zorluyor.

Gece kuşlarına uyarı! Kalp krizi ve felç riski artıyor

RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR!

Uzmanlar, bu durumun sadece dikkat dağınıklığına değil, aynı zamanda stres artışına, zihinsel yorgunluğa ve dijital tükenmişliğe neden olduğunu vurguladı. Psikiyatri alanında “bildirim yorgunluğu” olarak tanımlanan bu durum, özellikle çalışan kesimde iş verimliliğini düşürüyor, ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor.

Cumhuriyet’ten Damla Polat’ın haberine göre, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, gün içinde sık sık gelen bildirimlerin kişinin odaklandığı işi yarıda bırakmasına yol açtığını ifade etti. Her bildirimle birlikte beynin “Önemli mi, acil mi?” sorusunu sorduğunu belirten Erdoğan, bunun zihinsel yükü artırdığına dikkat çekti.

“BEDENİ ALARM DURUMUNA GEÇİRİYOR”

Erdoğan, birçok kişinin aynı anda birden fazla işi yapabildiğini düşünse de beynin çoğu zaman bunu başaramadığını ifade ederek beynin aynı anda iki karmaşık işi paralel yürütmek yerine hızlı görev değiştirme yaptığını söyledi.

Söz konusu durumun hata oranını artırdığını ve işleri uzattığını kaydeden Erdoğan, “Düşünce zinciri koptuğunda hem süre hem kalite kaybı yaşanıyor” ifadelerine yer verdi.

Çoğu kişi fark etmeden ödüyor! Cebinizdeki delik bu!

Açıklamasının devamında bildirimlerin sadece bilgi taşımadığını aynı zamanda stres yanıtını da devreye soktuğunu ifade eden Erdoğan, “Ani uyarılar, bedeni alarm durumuna geçiriyor. Kalp atışı hızlanabiliyor, kaslar gerilebiliyor” dedi. Erdoğan, gün içinde sürekli tetikte olmanın stres hormonlarını artırdığına işaret ederek bunun sinirlilik, zihinsel yorgunluk ve uyku sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

“SOSYAL İLİŞKİLER YÜZEYLEŞİYOR”

Sürekli çevrimiçi olma hali, “dijital tükenmişlik” olarak adlandırılan bir tabloya yol açarken dikkat dağınıklığı, unutkanlık, sabırsızlık, motivasyon kaybı, uyku problemleri ve kronik yorgunluğun dijital tükenmişliğin en sık görülen belirtileri olduğunu aktaran Erdoğan, “Bildirim yoğunluğu, yüz yüze iletişimi de olumsuz etkiliyor. Sürekli telefonla ilgilenmek, empatiyi azaltıyor. Sosyal ilişkiler yüzeyselleşiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya bildirimlerinin yarattığı karşılaştırma baskısının da bireylerde değersizlik duygusunu artırabildiğine dikkat çeken Erdoğan, “Gereksiz uygulama bildirimleri kapatılmalı. E-postalar için belirli kontrol saatleri belirlenmeli. Her mesaja anında yanıt verme zorunluluğu ortadan kaldırılmalı. Uyumadan önce ekran süresi azaltılmalı. Telefon yatak odasında uzak bir noktada tutulmalı'. dedi.