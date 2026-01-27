Çoğu kişi fark etmeden ödüyor! Cebinizdeki delik bu!

Araştırmalar, tüketicilerin büyük bir kısmının "deneme süresi" bittikten sonra otomatik yenilenen ancak aktif olarak kullanılmayan hizmetlere her ay düzenli ödeme yaptığını gösteriyor. Bu durum üç temel başlıkta toplanıyor:

X Premium+ abonelik fiyatlarına yeniden zam yaptı

Hizmet Güncelleme Farkları

Birçok platform, enflasyonu gerekçe göstererek kullanıcı onayı almadan fiyat artırıyor. Ekstre kontrolü yapılmadığında bu artışlar haksız maliyet oluşturuyor.

İşlem Altındaki Mikro Kesintiler

Mobil bankacılık ve aracı kurumlarda; "sistem işletim bedeli", "dijital bildirim ücreti" gibi isimlerle 5 TL ile 25 TL arasında değişen mikro meblağlar kesiliyor.

Unutulan Dijital Taahhütler

Bir kez onay verilip unutulan uygulama içi satın alımlar veya bulut depolama hizmetleri, kullanılmasa bile bütçeden pay almaya devam ediyor.

"FİNANSAL ATALET KAYBI" VE HİZMET KUSURU

Uzmanlar bu durumu "Finansal Atalet Kaybı" olarak nitelendiriyor. Tüketicinin karmaşık ekstreler içinde bu detayları yakalayamaması, kurumlar için risksiz bir gelir kapısı haline gelmiş durumda. Şeffaflık ilkelerini ihlal eden bu mikro kesintilerin, yasal zeminde "hizmet kusuru" olarak değerlendirilebileceği vurgulanıyor.

Uzmanlara göre tüketici, ödediği her bir liranın karşılığını denetlemekle yükümlü bırakılıyor ama bildirim yapılmadan artırılan ücretler yasal olarak sorgulanabilir.

BÜTÇEDEKİ SIZINTIYI DURDURACAK 3 TEKNİK ADIM

Uzmanlar, bu sessiz sızıntıyı durdurmak için şu adımların atılmasını tavsiye ediyor:

Ekstre Detay Kontrolü

Kredi kartı ekstrelerindeki tüm yabancı ibareleri ve tutarları tek tek kontrol edin.

Sanal Kart Kullanımı

Abonelik ödemelerini, limit kontrolü tamamen sizde olan ve ana hesaptan bağımsız sanal kartlar üzerinden gerçekleştirin.

Geri İade Talebi

Onay dışı veya bildirim yapılmadan artırılan ücretleri, Tüketici Hakem Heyetleri (2026 yılı başvuru sınırı 186.000 TL'dir) üzerinden geçmişe dönük 12 aya kadar talep edebilirsiniz.

Hangi aboneliklerinizin aktif olduğunu hızlıca kontrol etmek için banka uygulamalarınızdaki "Aboneliklerim" veya "Düzenli Ödemeler" sekmesini incelemeniz, yıllık bazda binlerce liranın cebinizde kalmasını sağlayabilir.