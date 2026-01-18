Çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Çaya düşen otomobilde Cem Yel ile oğlu Berkay Yel yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Akbal Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cem Yel’in kullandığı 41 ALY 201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu Sarısu Çayı'na düştü.

EKİPLER YARALILARI SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve su altı-üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan baba ve oğlunu bulundukları yerden çıkardı.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil vinç ile çaydan çıkarılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.