TOKİ BİLECİK kura çekilişi - Canlı İzle
Bilecik TOKİ kura çekimi canlı yayını
Bilecik'te TOKİ kura çekilişi, 10 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.
Bilecik TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Bilecik TOKİ kura çekilişi Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.
Adres:
Pelitözü, 11000 Bilecik Merkez/Bilecik
TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Bilecik'te hangi ilçede kaç konut verilecek?
Paylaşılan proje listesine göre Bilecik'Te konut dağılımı şöyle:
|SIRA NO
|İLÇE/PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|BİLECİK MERKEZ
|450
|2
|BOZÜYÜK
|370
|3
|BOZÜYÜK DODURGA
|80
|4
|GÖLPAZARI
|115
|5
|İNHİSAR
|74
|6
|OSMANELİ
|110
|7
|PAZARYERİ
|100
|8
|SÖĞÜT
|100
|9
|YENİPAZAR
|20
|TOPLAM
|1.419 KONUT
Bilecik’te TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da yapılacak.