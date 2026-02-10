TOKİ BİLECİK kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ BİLECİK kura çekilişi - Canlı İzle
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bilecik’te yapılacak toplam bin 419 konutun kura çekimi 10 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler sorgu ekranlarında ilan edilecek.

Bilecik TOKİ kura çekimi canlı yayını

Bilecik'te TOKİ kura çekilişi, 10 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Bilecik TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Bilecik TOKİ kura çekilişi Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Adres:

Pelitözü, 11000 Bilecik Merkez/Bilecik

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Bilecik'te hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Bilecik'Te konut dağılımı şöyle:

SIRA NOİLÇE/PROJE ADIKONUT SAYISI
1BİLECİK MERKEZ450
2BOZÜYÜK370
3BOZÜYÜK DODURGA80
4GÖLPAZARI115
5İNHİSAR74
6OSMANELİ110
7PAZARYERİ100
8SÖĞÜT100
9YENİPAZAR20
TOPLAM1.419 KONUT

Bilecik’te TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da yapılacak.





