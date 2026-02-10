TOKİ Bilecik kura sonuçları

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bilecik'te yapılacak toplam bin 419 konut için kura çekimi 10 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

BİLECİK TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Bilecik'te konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA NOİLÇE/PROJE ADIKONUT SAYISIKURA SONUCU
1BİLECİK MERKEZ450MERKEZ KURA SONUCU
2BOZÜYÜK370BOZÜYÜK KURA SONUCU
3BOZÜYÜK DODURGA80BOZÜYÜK DODURGA KURA SONUCU
4GÖLPAZARI115GÖLPAZARI KURA SONUCU
5İNHİSAR74İNHİSAR KURA SONUCU
6OSMANELİ110OSMANELİ KURA SONUCU
7PAZARYERİ100PAZARYERİ KURA SONUCU
8SÖĞÜT100SÖĞÜT KURA SONUCU
9YENİPAZAR20YENİPAZAR KURA SONUCU
TOPLAM1.419 KONUT

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

BİLECİK TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 11 Şubat Çarşamba, Çankırı’da yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

