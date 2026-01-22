CANLI İZLE - TOKİ Amasya kura çekilişi

CANLI İZLE - TOKİ Amasya kura çekilişi
Yayınlanma:
TOKİ’nin 250 bin / 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Amasya’da yapılacak kura çekiminin tarihi, saati ve yeri belli oldu. Amasya genelinde toplam 2 bin 601 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Amasya TOKİ kura çekimi canlı yayını

Amasya’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00’te yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için TOKİ Amasya kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Amasya TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Amasya TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Amasya TOKİ kura çekimi; AMASYA SARAYDÜZÜ KIŞLASI SALONU – Bahçeleriçi, Büyük Ağa Cd. No:3, 05200 Amasya Merkez/Amasya adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek, ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Amasya’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Amasya’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez

2.100

Göynücek

126

Gümüşhacıköy

100

Hamamözü

45

Merzifon

150

Suluova

80

TOPLAM

2.601

Amasya TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar
240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre bir sonraki kura çekimleri şu illerde gerçekleştirilecek:

Kura çekimleri, belirtilen tarihlerde TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kurada çıkmayanlar için para iadesi ne zaman yapılacak?

Kurada çıkmayan vatandaşlar ödedikleri katılım ücretini kura çekildikten 5 gün sonra iade almak için talepte bulunabilir. Halk Bank, Emlak Katılım Bankası, ve Ziraat Bankası'ndan iadelerinizi nasıl yapacağınızı öğrenmek için ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
Türkiye
AKP'nin 'buhar' olan seçim vaatlerini raftan indirip tek tek sordu!
AKP'nin 'buhar' olan seçim vaatlerini raftan indirip tek tek sordu!
İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var
İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var
İki kız kardeşin cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti
İki kız kardeşin cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti