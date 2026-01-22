CANLI İZLE - TOKİ Amasya kura çekilişi

Amasya TOKİ kura çekimi canlı yayını

Amasya’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00’te yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için TOKİ Amasya kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Amasya TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Amasya TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Amasya TOKİ kura çekimi; AMASYA SARAYDÜZÜ KIŞLASI SALONU – Bahçeleriçi, Büyük Ağa Cd. No:3, 05200 Amasya Merkez/Amasya adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek, ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Amasya’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Amasya’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 2.100 Göynücek 126 Gümüşhacıköy 100 Hamamözü 45 Merzifon 150 Suluova 80 TOPLAM 2.601

Amasya TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar

240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre bir sonraki kura çekimleri şu illerde gerçekleştirilecek:

Kastamonu: 23 Ocak 2026

Sivas: 23 Ocak 2026

Manisa: 23 Ocak 2026

Kura çekimleri, belirtilen tarihlerde TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kurada çıkmayanlar için para iadesi ne zaman yapılacak?

Kurada çıkmayan vatandaşlar ödedikleri katılım ücretini kura çekildikten 5 gün sonra iade almak için talepte bulunabilir. Halk Bank, Emlak Katılım Bankası, ve Ziraat Bankası'ndan iadelerinizi nasıl yapacağınızı öğrenmek için ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?