Canı İzle - TOKİ Manisa kura çekilişi

Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa’da yapılacak kura çekiminin zamanı geldi. Manisa genelinde toplam 7 bin 459 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Manisa TOKİ kura çekimi canlı yayını

TOKİ Manisa kura çekimi, diğer illerde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Manisa’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.

Manisa TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Manisa TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Manisa TOKİ kura çekimi Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşecek.

Adres:

Uncubozköy, 5526. Sk. 8 B, 45030 Manisa Merkez/Manisa

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek.

Ayrıca hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Manisa’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Manisa’da kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez (Şehzadeler – Yunusemre)

3.500

Akhisar

1.000

Alaşehir

200

Demirci

200

Gölmarmara

110

Gördes

100

Kırkağaç

49

Kula

350

Salihli

500

Saruhanlı

350

Selendi

100

Soma

250

Turgutlu

750

TOPLAM

7.459

Manisa TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme %10 peşinat ve 240 aya (20 yıla) varan vadeyle ödenebiliyor. Peşinatı karşılayamayan hak sahiplerinin erleri ise yedek sırada bulunanlara devrediliyor.

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 23 Ocak Cuma günü Saat 14:00'te Sivas'ta, ve saat 14:300'da Kastamonu'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

