TOKİ Manisa kura çekimi, diğer illerde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Manisa’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek.
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.
Manisa TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki
Manisa TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Manisa TOKİ kura çekimi Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşecek.
Adres:
Uncubozköy, 5526. Sk. 8 B, 45030 Manisa Merkez/Manisa
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek.
Ayrıca hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Manisa’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Manisa’da kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Merkez (Şehzadeler – Yunusemre)
3.500
Akhisar
1.000
Alaşehir
200
Demirci
200
Gölmarmara
110
Gördes
100
Kırkağaç
49
Kula
350
Salihli
500
Saruhanlı
350
Selendi
100
Soma
250
Turgutlu
750
TOPLAM
7.459
Manisa TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme %10 peşinat ve 240 aya (20 yıla) varan vadeyle ödenebiliyor. Peşinatı karşılayamayan hak sahiplerinin erleri ise yedek sırada bulunanlara devrediliyor.
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 23 Ocak Cuma günü Saat 14:00'te Sivas'ta, ve saat 14:300'da Kastamonu'da başlayacak.