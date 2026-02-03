Çanakkale'de yeni nesil çetelere baskın: Çok sayıda gözaltı
Çanakkale'de yeni nesil çetelere yönelilk operasyon kapsamında 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
6 aylık çalışma sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'DE YENİ NESİL ÇETE OPERASYONU
Liderliğini S.A.’nın üstlendiği, Çanakkale'de faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün; iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.
25 ADRESE BASKIN
Soruşturma kapsamında 10 olay meydana gelirken, 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayında 2 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda bugün, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
21 GÖZALTI
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.
???? Suç ve Suçlularla Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Ediyor…— Çanakkale Valiliği (@CanakkaleGovTr) February 3, 2026
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında;
Liderliği S.A. isimli şahsın üstlendiği, ilimizde… pic.twitter.com/ksydOO5PsT