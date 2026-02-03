Çanakkale'de yeni nesil çetelere baskın: Çok sayıda gözaltı

Yayınlanma:
Çanakkale'de yeni nesil çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de yeni nesil çetelere yönelilk operasyon kapsamında 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

6 aylık çalışma sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'DE YENİ NESİL ÇETE OPERASYONU

Liderliğini S.A.’nın üstlendiği, Çanakkale'de faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün; iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.

ete.jpg

25 ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında 10 olay meydana gelirken, 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayında 2 şüpheli tutuklandı.

canakkalede-yeni-nesil-suc-orgutune-ope-1148985-341213.jpg

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda bugün, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

anakkale.jpg

Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandıSilah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı

21 GÖZALTI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
