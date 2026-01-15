Çanakkale'de çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu!

Yayınlanma:
Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında, bugün öğle saatlerinde patlamamış askeri mühimmat bulundu. Oyun alanında bulunan mühimmat, emniyet güçlerini alarma geçirirken çevrede büyük tedirginlik yarattı.

Olay, Barbaros Mahallesi Park Sokak üzerinde yer alan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda meydana geldi. Parkta vakit geçiren bir vatandaşın, zemin üzerinde patlamamış askeri bir mühimmat fark etmesi üzerine durum derhal yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

bomba-1.jpg

GÜVENLİK ŞERİDİYLE KORDON ALTINA ALINDI

Polis ekipleri, çocukların ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parkın girişine emniyet şeridi çekerek alanı tamamen boşalttı. Güvenlik çemberine alınan parkta, mühimmatın bulunduğu nokta çevresinde geniş kapsamlı önlemler alındı.

İNCELEME İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel ekipmanlarıyla mühimmata müdahale etti. Yapılan ilk incelemelerin ardından tehlikeli madde, kontrollü bir şekilde muhafaza altına alınarak detaylı analiz ve imha işlemleri için emniyete götürüldü. Mühimmatın cinsi ve parka nasıl geldiğiyle ilgili araştırmalar sürerken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede başka bir tehlike olup olmadığını kontrol etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

