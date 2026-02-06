Çanakkale Boğazı'nda ulaşım normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan ve deniz ulaşımını durma noktasına getiren yoğun sis, öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, durdurulan boğaz trafiğinin saat 13.30 itibarıyla görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak yeniden açıldığını duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu

BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Sabah saat 08.10’dan itibaren güvenlik gerekçesiyle Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletilen gemiler, telsiz anonslarıyla yapılan bilgilendirmenin ardından boğaz geçişlerine kaldıkları yerden başladılar.

Sisin dağılmasıyla birlikte, sabah saatlerinde sadece dronlarla seçilebilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve boğaz çevresindeki görüş alanı da tamamen açıldı.

DHA