Çanakkale Boğazı'nda fırtına engeli!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerin ardından, Çanakkale’de kuvvetli fırtına etkisini gösteriyor. Etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bütün feribot seferleri iptal edildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ DE ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI!

Diğer taraftan, fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği de, saat 12.10 sıralarında çift yönlü olarak kapatıldı.

METEOROLOJİ SARI KODLU UYARI VERMİŞTİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, geçtiğimiz gün Çanakkale’de, gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiğini açıklamıştı. Çanakkale için yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.

Bakanlıktan çok sayıda il için fırtına uyarısı!

Aynı zamanda, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine işaret edilmişti.