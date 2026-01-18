Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Yayınlanma:
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kar, deniz seviyesinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış aralıklarla devam ederken, gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı Çamlıca Tepesi’ni beyaza bürüdü.

amlica-tepesi-1.jpg

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladıKar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı

KAR OYNAYIP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Çamlıca Tepesi'ne gelenler yağış sonrası oluşan manzaranın fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.

amlica-tepesi-3.jpg

İstanbul’da kar yağışı bir kez daha başladıİstanbul’da kar yağışı bir kez daha başladı

Çamlıca'ya gelen aileler çocuklarıyla kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Karla beraber kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu Çamlıca Tepesi'nde yağış sonrası oluşan manzara kameralara yansıdı.

Kaynak:DHA

