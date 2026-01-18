Çamlıca Tepesi beyaza büründü

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası beyaza büründü.