Caddebostan Sahili'nde lodos faciası: Dev dalgalar yüzücülerin bacaklarını kırdı!

Yayınlanma:
İstanbul Kadıköy'de etkili olan şiddetli lodos, Caddebostan Sahili'nde denize girmek isteyen vatandaşlar için kabusa dönüştü. Dev dalgaların etkisiyle kayalıklara savrulan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay, 4 Ocak Pazar günü lodosun Marmara Denizi'nde dev dalgalar oluşturduğu saatlerde meydana geldi. Caddebostan Sahili'nde olumsuz hava koşullarına rağmen denize girmek isteyen 3 kişi, bir anda yükselen dev dalgaların kurbanı oldu. Dalgaların gücüne karşı koyamayan yüzücüler, sert bir şekilde kıyıdaki kayalıklara fırlatıldı.

istanbul-kadikoyde-dev-dalgalarin-carp-1100129-326582.jpg

YARALILARIN BACAKLARINDA KIRIKLAR VAR

Çevredeki vatandaşların yardım çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kayalıkların arasından çıkarılan yaralılara ilk müdahale sahil bandında yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen vatandaşların yapılan kontrollerinde; çarpmanın şiddetiyle bacaklarında kırık ve çatlaklar oluştuğu belirlendi.

Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybettiDevrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan 3 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedavilerinin bir süre daha hastane ortamında devam edeceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

