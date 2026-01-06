Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Bereket Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atabey E. yönetimindeki forklift, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Talihsiz sürücü, devrilen ağır iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan sürücüye sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Atabey E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç sürücünün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, iş kazasının yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak kazanın çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.