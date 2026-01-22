Buz pistine girişler ücretsiz oldu: Yarından itibaren başlıyor

Yayınlanma:
Yunusemre Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından öğrencilerin boş zamanlarını verimli ve keyifli geçirmesi amacıyla Yeni Mahalle’de kurulan buz pistine ilk girişleri ücretsiz yaptı.

Yunusemre Belediyesi, ara tatilde çocuklara karne hediyesi olarak buz pateni öğrenme olanağı sağlayacak.

Özel bir işletmenin Yeni Mahalle’de bulunan eski tabakhane arsası üzerinde kurduğu buz pisti, 23 Ocak Cuma günü (yarın) faaliyete girecek.

psit.jpg

İlçe sınırları içindeki okullarda okuyan öğrenciler de karneleri ile buz pistine giderek bir defaya mahsus pistten ücretsiz yararlanabilecek.

"ONLARA ORADA EKİPMANLAR SAĞLANACAK"

Belediye Başkanı Semih Balaban, “Öğrencilerimiz yoğun bir eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamladı, karnelerini alarak ara tatile çıktı. Öğrencilerimizin de stres atmaya ihtiyacı var. Onlara, Manisa’da ilk defa kurulan pistte buz pateni yaparak eğlenme ve stres atma olanağı sağlıyoruz. Çocuklarımız sporun çok merak ettikleri bir branşıyla tanışacak. Onlara orada ekipmanlar sağlanacak. Karnelerini alıp gitmeleri yeterli. Önceden eğitimini alan çocuklarımız gönlünce buz pateni yapabilecekken hiç eğitimi olmayan evlatlarımız da uzman eğiticilerden bu sporu öğrenebilecekler. İlçemizde sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

Kaynak:ANKA

