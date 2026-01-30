Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ocak 2026 basın toplantısında kent ulaşımı ve turizmine yönelik devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Heykel–Teferrüç Teleferik Hattı Projesi’nin kapsamı ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

GEÇECEĞİ DURAKLAR BELLİ OLDU

Paylaşılan bilgilere göre proje, Hanlar Bölgesi’nden başlayarak Yeşil Türbe’ye kadar uzanan bir hatla, Uludağ bağlantısını daha bütüncül ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Heykel bölgesinde özellikle turizm ve ziyaret amaçlı oluşan kara yolu trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

YAZ VE KIŞ AYLARINDA KULLANILABİLECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, hattın hem yaz hem de kış aylarında etkin şekilde kullanılabileceğini belirterek, projenin kentin turizm potansiyeline kayda değer katkı sunacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Heykel–Teferrüç Teleferik Hattı’nda saha çalışmaları, ölçümler, proje, fizibilite ve izin süreçlerinin sürdüğünü belirterek, hattın tamamlanmasıyla kent merkezinden Uludağ eteklerine ulaşımın daha konforlu ve çevreci hale geleceğini vurguladı.