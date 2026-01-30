Bursa'ya yeni teleferik hattı geliyor: Geçeceği duraklar belli oldu

Bursa'ya yeni teleferik hattı geliyor: Geçeceği duraklar belli oldu
Yayınlanma:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Heykel–Teferrüç Teleferik Hattı Projesi’ni duyurdu. Projeyle Hanlar Bölgesi’nden başlayarak Yeşil Türbe’ye kadar uzanan bir hatla, Uludağ bağlantısını daha bütüncül ve erişilebilir hale getirmek hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ocak 2026 basın toplantısında kent ulaşımı ve turizmine yönelik devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Heykel–Teferrüç Teleferik Hattı Projesi’nin kapsamı ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi

GEÇECEĞİ DURAKLAR BELLİ OLDU

Paylaşılan bilgilere göre proje, Hanlar Bölgesi’nden başlayarak Yeşil Türbe’ye kadar uzanan bir hatla, Uludağ bağlantısını daha bütüncül ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Heykel bölgesinde özellikle turizm ve ziyaret amaçlı oluşan kara yolu trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

En uzun teleferik açıldı: 4.5 kilometre sürüyorEn uzun teleferik açıldı: 4.5 kilometre sürüyor

YAZ VE KIŞ AYLARINDA KULLANILABİLECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, hattın hem yaz hem de kış aylarında etkin şekilde kullanılabileceğini belirterek, projenin kentin turizm potansiyeline kayda değer katkı sunacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Heykel–Teferrüç Teleferik Hattı’nda saha çalışmaları, ölçümler, proje, fizibilite ve izin süreçlerinin sürdüğünü belirterek, hattın tamamlanmasıyla kent merkezinden Uludağ eteklerine ulaşımın daha konforlu ve çevreci hale geleceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Türkiye
Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı
MEB’den karar: Müdür ve yardımcıları için yeni zorunluluk
MEB’den karar: Müdür ve yardımcıları için yeni zorunluluk
Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız
Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız