En uzun teleferik açıldı: 4.5 kilometre sürüyor

Avrupa’nın en uzun teleferik hattı, ilk kez gündeme gelmesinden 17 yıl sonra Fransa’nın başkenti Paris’te hizmete açıldı. Teleferik, kentin toplu taşıma hizmetlerinin yetersiz olduğu güneydoğu banliyölerinde, Créteil'deki Metro Hattı 9'la Villeneuve-Saint-Georges'daki Villa Nova'yı birbirine bağlıyor.

Fransa'nın başkentinde türünün ilk örneği olan, C1 teleferik veya Paris Téléphérique diye bilinen 4,5 kilometre uzunluğundaki bu hizmet, 138 milyon euroya (7.104.736.800,00 Türk Lirası) mal oldu.

Her biri en fazla 10 yolcu kapasitesine sahip 105 telekabinin, yoğun Paris sokakları üzerinde günlük 11 bini aşkın kişiyi taşıması öngörülüyor.

BEBEK ARABALARI VE BİSİKLETLERİ TAŞIYABİLECEK

Saatte yaklaşık 22 kilometre hızla hizmet verecek teleferik hattı, yerel otobüsle en az 35 dakika süren yolculuğu 18 dakikaya düşürerek ulaşımı hem hızlandıracak hem de kolaylaştıracak.

Teleferikler istasyonlara 23 ila 37 saniye aralıklarla gelecek ve tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları ve bisikletleri taşıyabilecek.

UYGUN FİYATLI VE GENİŞ SAATLİ ULAŞIM HİZMETİ

Günlük ulaşım seferleri sabah 05.30’da başlayıp 23.30’da sona erecek, cumartesi günleri ise vatandaşların yoğunluğu dikkate alınarak son sefer gece 00.30’da gerçekleştirilecek.

Bu uygun fiyatlı hizmete Navigo kartıyla (Paris ve Île-de-France toplu taşıma araçlarında kullanılan yükleme yapılabilir akıllı kart) erişilebilecek.

Kartı olmayan yolcular sadece 2 euro ödeyecek.