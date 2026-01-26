En uzun teleferik açıldı: 4.5 kilometre sürüyor

En uzun teleferik açıldı: 4.5 kilometre sürüyor
Yayınlanma:
Avrupa’nın en uzun teleferiği, yıllar süren planlama ve bekleyişin ardından, ilk kez gündeme gelmesinden 17 yıl sonra Paris’te hizmete girdi.

Avrupa’nın en uzun teleferik hattı, ilk kez gündeme gelmesinden 17 yıl sonra Fransa’nın başkenti Paris’te hizmete açıldı. Teleferik, kentin toplu taşıma hizmetlerinin yetersiz olduğu güneydoğu banliyölerinde, Créteil'deki Metro Hattı 9'la Villeneuve-Saint-Georges'daki Villa Nova'yı birbirine bağlıyor.

Fransa'nın başkentinde türünün ilk örneği olan, C1 teleferik veya Paris Téléphérique diye bilinen 4,5 kilometre uzunluğundaki bu hizmet, 138 milyon euroya (7.104.736.800,00 Türk Lirası) mal oldu.

Her biri en fazla 10 yolcu kapasitesine sahip 105 telekabinin, yoğun Paris sokakları üzerinde günlük 11 bini aşkın kişiyi taşıması öngörülüyor.

paris.jpg

Teleferikte mahsur kalan tatilciler kurtarıldıTeleferikte mahsur kalan tatilciler kurtarıldı

BEBEK ARABALARI VE BİSİKLETLERİ TAŞIYABİLECEK

Saatte yaklaşık 22 kilometre hızla hizmet verecek teleferik hattı, yerel otobüsle en az 35 dakika süren yolculuğu 18 dakikaya düşürerek ulaşımı hem hızlandıracak hem de kolaylaştıracak.

Teleferikler istasyonlara 23 ila 37 saniye aralıklarla gelecek ve tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları ve bisikletleri taşıyabilecek.

paris1.jpg

UYGUN FİYATLI VE GENİŞ SAATLİ ULAŞIM HİZMETİ

Günlük ulaşım seferleri sabah 05.30’da başlayıp 23.30’da sona erecek, cumartesi günleri ise vatandaşların yoğunluğu dikkate alınarak son sefer gece 00.30’da gerçekleştirilecek.

Bu uygun fiyatlı hizmete Navigo kartıyla (Paris ve Île-de-France toplu taşıma araçlarında kullanılan yükleme yapılabilir akıllı kart) erişilebilecek.

Kartı olmayan yolcular sadece 2 euro ödeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Dünya
İran'dan ABD savaş gemilerine 'kanlı' tehdit
İran'dan ABD savaş gemilerine 'kanlı' tehdit
Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!
Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!