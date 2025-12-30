Bursa’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Bursa’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan kaçak alkol ve sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak alkol ve tütün satışı yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, 30 yaşındaki İ.K. isimli şahsın evinde kaçak ürün bulundurduğu tespit edildi.

KAÇAK İÇKİ VE SİGARA OPERASYONU

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri evde arama yaptı. Aramada, çok sayıda bandrolsüz kaçak içki ve kaçak sigara bulunarak ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN LİRAYA YAKIN

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında şüpheli İ.K. yakalandı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonuİstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: Litrelerce ele geçirildiYılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: Litrelerce ele geçirildi

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan İ.K., ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

