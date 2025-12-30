İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan binlerce litre kaçak alkolü ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve kaçak alkol ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Beylikdüzü’nün Barış Mahallesi ile Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi’ndeki iki adresi takibe aldı. Kaçak alkol imal edildiği kesinleşen bu adreslere düzenlenen operasyonda, toplamda 3 bin litre kaçak alkol bulundu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında imalathanelerde bulunan 41 yaşındaki şüpheli E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen binlerce litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, adreslerin ruhsatsız imalathaneye dönüştürüldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan E.K.’nın emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

