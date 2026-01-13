Bursa'da gece yağışı: Kenti kar örtüsü kapladı

Bursa'da gece saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yoğun kar yağışına dönüştü. Kent merkezi ve yüksek kesimler kısa sürede kar örtüsüyle kaplandı.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde oluşabilecek aksaklıklar ve buzlanmayı önlemek için belediye ve karayolları ekipleri, ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yetkililer sürücüleri hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor: Lapa lapa yağdı ilçeler beyaza büründü

Kahramanmaraş’ta kar felaketi: Ahırlar çöktü 65 hayvan yaşamını yitirdi

GÜN İÇİNDE ETKİSİNİN AZALMASI BEKLENİYOR

Kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4, en yüksek ise 2 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji'ye göre, kar yağışının gün içinde etkisini azaltarak devam etmesi, yarından itibaren ise sıcaklıkların artması bekleniyor.