Bursa'da film gibi olay: Taksi çaldı kaza yaptı, bu sefer de yayan kaçtı

Yayınlanma:
Bursa'da bir kişi, arkadaşına ait taksiyi gasp ettikten sonra polisten kaçarken kontrolü kaybederek 3 araca çarptı. Polisin yarım saatlik takibi sonucu yakalanan şüphelinin kullandığı ticari taksi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece geç saatlerde ilginç kovalamaca yaşandı. Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda, S.A. isimli bir şahıs, arkadaşına ait ticari taksinin kontrolünü zorla ele geçirdi.

POLİS TAKİBE BAŞLADI

Taksi sürücüsünün durumu 155 Polis İmdat hattına bildirmesinin hemen ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli S.A., taksinin direksiyonuna geçerek polis ekiplerinden uzaklaşmak için kaçmaya başladı.

TAKSİ 3 ARACA ÇARPARAK REFÜJE ÇIKTI

Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, kontrolsüz bir şekilde yol üzerindeki 3 ayrı otomobile çarptı. Yaşanan çarpışmaların ardından ticari taksi savrularak yolun refüjüne çıktı ve burada hareketsiz kaldı.

ŞÜPHELİ YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aracı refüjde bırakan S.A., yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak bölgeyi kısa sürede ablukaya alan polis ekipleri, sokak sokak arama yaparak şüpheliyi yakaladı.

TAKSİ KULLANILAMAZ HALDE

Yaklaşık yarım saat süren kaçış ve kovalamaca sonunda yakalanan S.A.'nın, gasp ettiği ticari taksiyi kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi. Hasarlı araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

