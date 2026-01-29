Bursa'da fabrika yangını! Müdahaleler sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir organize sanayi bölgesindeki kimyasal fabrikada gece yarısı yangın çıktı.

NASIL BAŞLADIĞI HENÜZ NET DEĞİL

Olay, saat 01.30 sıralarında Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'inci sokakta faaliyet gösteren bir kimyasal yüzey kaplama fabrikasında meydana geldi. Henüz kesinleşmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden işçiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Elazığ’da yangın paniği! 1’i bebek 11 kişi dumandan etkilendi

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Metrelerce yükseğe ulaşan alevler geceyi aydınlattı ve yangın kilometrelerce uzaktan görülebildi.

İzmir’de acı ev yangını: 11 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay sırasında fabrikada bulunan işçilerin zamanında tahliye edilmesi sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alabilmek için söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.