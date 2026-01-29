Bursa'da fabrika yangını! Müdahaleler sürüyor

Bursa'da fabrika yangını! Müdahaleler sürüyor
Yayınlanma:
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir kimyasal yüzey kaplama fabrikasında gece yarısı çıkan yangında alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. İtfaiye ekipleri, çalışanların zamanında tahliye edildiği yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir organize sanayi bölgesindeki kimyasal fabrikada gece yarısı yangın çıktı.

NASIL BAŞLADIĞI HENÜZ NET DEĞİL

Olay, saat 01.30 sıralarında Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'inci sokakta faaliyet gösteren bir kimyasal yüzey kaplama fabrikasında meydana geldi. Henüz kesinleşmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden işçiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Elazığ’da yangın paniği! 1’i bebek 11 kişi dumandan etkilendiElazığ’da yangın paniği! 1’i bebek 11 kişi dumandan etkilendi

bursa-fabrika-yangini.jpg

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Metrelerce yükseğe ulaşan alevler geceyi aydınlattı ve yangın kilometrelerce uzaktan görülebildi.

İzmir’de acı ev yangını: 11 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybettiİzmir’de acı ev yangını: 11 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

bursa-yangin.jpg

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay sırasında fabrikada bulunan işçilerin zamanında tahliye edilmesi sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alabilmek için söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak:DHA

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Türkiye
Bursa’da devrilen tırın sürücüsü kurtarılamadı
Bursa’da devrilen tırın sürücüsü kurtarılamadı
Bilecik’te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
Bilecik’te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı