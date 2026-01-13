Bursa’da cip bir anda alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araç yangını meydana geldi. 36 yaşındaki M.D. idaresindeki cip, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

ALEVLER TÜM ARACI SARDI

Durumu fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Cip yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, itfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.