Bursa’da cip bir anda alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

Bursa’da cip bir anda alev aldı: Kullanılamaz hale geldi
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir cip alev alarak tamamen yandı. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araç yangını meydana geldi. 36 yaşındaki M.D. idaresindeki cip, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

ALEVLER TÜM ARACI SARDI

Durumu fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Cip yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de gökyüzü kara dumanla kaplandı: Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı!Mersin'de gökyüzü kara dumanla kaplandı: Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı!

Manisa’da yangın paniği! Alevler 2. kata kadar ulaştıManisa’da yangın paniği! Alevler 2. kata kadar ulaştı

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, itfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Türkiye
İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor: Lapa lapa yağdı ilçeler beyaza büründü
İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor: Lapa lapa yağdı ilçeler beyaza büründü
Kayseri’de 22 yıl hükümlü firari yakalandı
Kayseri’de 22 yıl hükümlü firari yakalandı