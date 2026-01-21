Burçin Baykal kimdir?

Yayınlanma:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdiği trajediyle gündeme gelen eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal kimdir?

Uzun yıllar aktif siyaset yürüten ve çeşitli belediyelerde üst düzey görevler alan Burçin Baykal hayatını kaybetti. Baykal'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdiği bildirildi.

BURÇİN BAYKAL'IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Burçin Baykal, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve aslen Ardahanlıydı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında siyaset yapan Baykal, partinin gençlik kollarından yetişti. Siyasi duruşuyla "sosyal belediyecilik" anlayışını savunan isimler arasında yer aldı.

BELEDİYELERDEKİ GÖREVLERİ

Burçin Baykal, Avcılar Belediyesi'nde uzun süre Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği ve Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2024 yerel seçimlerinin ardından Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Baykal'ın geçen yıl bir veda notu bırakarak intihar eden bir kardeşi olduğu da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

