Burak Dalgın İYİ Parti'de: Rozeti Dervişoğlu taktı

DEVA Partisi'nden istifa ettikten sonra bir yıldır meclisteki çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu. Ankara kulislerinde bir süredir konuşulan iddialar doğrulandı ve Dalgın, İYİ Parti saflarına katıldı. Dalgın'ın parti rozetini Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu taktı.

Ankara siyasetinde esen transfer rüzgarları, bugün itibarıyla somut bir gelişmeyle sonuçlandı. Yaklaşık bir yıl önce DEVA Partisi ile yollarını ayıran ve yasama faaliyetlerine bağımsız milletvekili olarak devam eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, siyasi yolculuğuna İYİ Parti çatısı altında devam etme kararı aldı. Bir süredir kulislerde Dalgın'ın İYİ Parti'ye geçeceği ve gerçekleşecek katılımla yönetim kadrosunda yer alacağı konuşuluyordu. Beklenen katılım bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

ROZETİ DERVİŞOĞLU TAKTI

Burak Dalgın'ın katılımı parti içinde memnuniyetle karşılandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Dalgın'a parti rozetini bizzat takarak kendisine "Hoş geldiniz" dedi.

Törenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Burak Dalgın, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik sorunlara dikkat çekti. Dalgın, bu sorunların çözümü için daha güçlü bir siyasi zeminde mücadele etmeye karar verdiğini belirterek İYİ Parti saflarındaki yerini aldığını duyurdu.

KURULTAYDA "GÜVEN" VE "EŞİTLİK" MESAJI

Dalgın'ın katılımı, İYİ Parti'nin Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Eşitlik" sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Olağan Kurultayı ile eş zamanlı bir döneme denk geldi. Kurultayda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun güven tazelemesi kesinleşirken, Burak Dalgın'ın katılımı kurultay sürecinin en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Kulislerde, Dalgın'ın kurultay sonrası şekillenecek yeni yönetim kadrosunda da aktif görev alması bekleniyor.

