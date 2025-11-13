Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

İçişleri Bakanlığı, Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelerde, 6 il için "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARI UYARISI

Sarı uyarı verilen illere valilikler aracılığıyla mesaj ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu geceden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir."

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

İŞTE GÜN GÜN HAVA TAHMİNLERİ

1.jpg

2-001.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

