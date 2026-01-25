Bozcaada seferlerine hava engeli

Ege Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları Ege’yi de vurdu. Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

BUDO seferlerine hava muhalefeti!BUDO seferlerine hava muhalefeti!

DİĞER FERİBOT SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli–Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede yer alan tüm planlı seferler yapılamayacak.

Öte yandan diğer hatlardaki feribot seferlerinin ise planlı şekilde devam edeceği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde, Marmara Denizi'nde de olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini de vurmuştu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 8 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

