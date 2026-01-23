Bodrum’da üniversite kampüsünde korkunç olay: Kedi ölü bulundu

Bodrum’da üniversite kampüsünde korkunç olay: Kedi ölü bulundu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum yerleşkesinde yaşayan “Duman” adlı kedi, karın derisi yüzülmüş ve kuyruğu kesilmiş olarak bulundu. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinde yaşayan “Duman” adlı kedi, 14 Ocak’ta bir öğrenci tarafından ölü olarak bulundu.

DERİSİNİ YÜZÜP KUYRUĞUNU KESMİŞLER!

Yapılan incelemelerde, kedinin karın bölgesinin tamamının derisiyle birlikte yüzüldüğü ve kuyruğunun kesildiği tespit edildi. Nekropsi raporuna göre, sırt derisi ve kas dokusunun da keskin bir cisimle vücuttan ayrıldığı belirlendi. Vücudundaki yaralanmaların doğal ölüm veya başka hayvan saldırısı sonucu olmadığı kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu, olayın fail ya da faillerinin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Üniversite yetkilileri ve soruşturmayı yürüten makamlar, incelemenin devam ettiğini ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

