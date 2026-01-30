Bodrum uçağına bindiler: Konya'da indiler

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul’dan Bodrum’a sefer yapan yolcu uçağı, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş gerçekleştiremedi.

Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir yolcu uçağı, etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yapamayınca Konya Havalimanı’na yönlendirildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE DÜŞÜK GÖRÜŞ NEDENİYLE İNİŞ İPTAL EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Bodrum’a sefer yapan uçak, Bodrum semalarında etkili olan şiddetli rüzgar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle iniş denemelerinden vazgeçti. Uçuş ekibi hava trafik kontrolüyle yapılan değerlendirme sonrası Konya Havalimanı’na yöneldi.

İstanbul'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Acil iniş yaptıİstanbul'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Acil iniş yaptı

UÇAK KONYA’DA YAKIT İKMALİ YAPTI

Uçak Konya Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Burada yakıt ikmali gerçekleştirilen uçak, kısa bir beklemenin ardından yeniden kalkış yaparak uçuş planına uygun şekilde seferine devam etti.

Yetkililer, yapılan yönlendirmenin tamamen uçuş güvenliği çerçevesinde alınan rutin bir önlem olduğunu belirtirken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

