Bir yol daha kar nedeniyle ulaşıma kapandı!

Yayınlanma:
Yoğun kar yağışı nedeniyle bir yol daha ulaşım kapandı. D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük il sınırı arasında kalan bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım geçici olarak durduruldu.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini artırarak göstermeye devam ederken, birçok ilde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Batı Karadeniz’de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Birçok ilde kar yağışı, ulaşımda aksamaların yaşanmasına neden olurken ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BİR YOL DAHA ULAŞIMA KAPANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz olumsuz hava koşulları nedeniyle bir yolum daha ulaşıma kapandığını duyurdu.

KGM'den yapılan açıklamaya göre, D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük il sınırı arasında kalan bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, geçici olarak durduruldu.

KGM AÇIKLAMA YAPTI

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük İl Sınırı arasındaki bölünmüş yolumuzun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmış olup, Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı; Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye
