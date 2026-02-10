Bir sahte kılık cinayeti daha! Ankara'daki vahşetin bir benzeri İzmir'de yaşandı

Bir sahte kılık cinayeti daha! Ankara'daki vahşetin bir benzeri İzmir'de yaşandı
Yayınlanma:
Ankara'da cezaevinden çıkan bir kişinin kurye kılığına girip ailesini katletmesinin ardından İzmir'de de bir kişi, eski nişanlısı ile beraber olduğunu öne sürdüğü kişiyi polis kılığına girip öldürdü.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir kişi, polis kıyafeti giyen şüpheli tarafından evinin önünde vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, cinayeti "kıskançlık" nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Gazi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Pehlül Taş ile üzerinde polis yeleği ve şapkası bulunan 49 yaşındaki M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.T., yanında bulunan tabancayla Taş’a ateş etti ve otomobille olay yerinden kaçtı.

polis-gibi-giyinen-supheli-sokakta-tart-1160098-344492.jpg

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pehlül Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Taş’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

DELİLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Asayiş ve istihbarat ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelinin kaçtığı araç tespit edildi. Polis, M.T.’yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

polis-gibi-giyinen-supheli-sokakta-tart-1160099-344492.jpg

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, şüphelinin olay sırasında giydiği polis yeleği ve kıyafetler çöp konteynerinde bulundu. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ise ormanlık alanda ele geçirildi.

ALDATMA İDDİASI

Gözaltına alınan M.T.’nin ilk ifadesinde, eski nişanlısının kendisini Pehlül Taş ile aldattığını düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

polis-gibi-giyinen-supheli-sokakta-tart-1160100-344492.jpg

ANKARA'DA DA KAN DONDURAN SAHTE KURYE CİNAYETİ

Öte yandan Ankara'da benzeri bir 'sahte kılık' cinayeti gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki Recep Cengiz, önce 57 yaşındaki annesi Azize Cengiz’i ve ilk eşinden olan 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz’i tabancayla vurdu.

Başkent'te vahşet! Cezaevinden 'izinli' çıkan erkek ailesini katlettiBaşkent'te vahşet! Cezaevinden 'izinli' çıkan erkek ailesini katletti

Cengiz, iki kişinin cansız bedenini araca koyarak aynı mahallede yaşayan boşanma aşamasındaki eşi 28 yaşındaki Beyzanur Uçan Cengiz’in evine gitti. Kapıyı açtırmak için kurye gibi davranıp kaskla zile bastığı öne sürülen Cengiz, eşini de silahla öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine iki adrese sevk edilen ekipler dört kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler adli tıpa kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Türkiye
Evli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Evli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden kişi tutuklandı
Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden kişi tutuklandı
FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı!
FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı!