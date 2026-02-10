Bir sahte kılık cinayeti daha! Ankara'daki vahşetin bir benzeri İzmir'de yaşandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir kişi, polis kıyafeti giyen şüpheli tarafından evinin önünde vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, cinayeti "kıskançlık" nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Gazi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Pehlül Taş ile üzerinde polis yeleği ve şapkası bulunan 49 yaşındaki M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.T., yanında bulunan tabancayla Taş’a ateş etti ve otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pehlül Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Taş’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

DELİLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Asayiş ve istihbarat ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelinin kaçtığı araç tespit edildi. Polis, M.T.’yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, şüphelinin olay sırasında giydiği polis yeleği ve kıyafetler çöp konteynerinde bulundu. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ise ormanlık alanda ele geçirildi.

ALDATMA İDDİASI

Gözaltına alınan M.T.’nin ilk ifadesinde, eski nişanlısının kendisini Pehlül Taş ile aldattığını düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ANKARA'DA DA KAN DONDURAN SAHTE KURYE CİNAYETİ

Öte yandan Ankara'da benzeri bir 'sahte kılık' cinayeti gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki Recep Cengiz, önce 57 yaşındaki annesi Azize Cengiz’i ve ilk eşinden olan 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz’i tabancayla vurdu.

Başkent'te vahşet! Cezaevinden 'izinli' çıkan erkek ailesini katletti

Cengiz, iki kişinin cansız bedenini araca koyarak aynı mahallede yaşayan boşanma aşamasındaki eşi 28 yaşındaki Beyzanur Uçan Cengiz’in evine gitti. Kapıyı açtırmak için kurye gibi davranıp kaskla zile bastığı öne sürülen Cengiz, eşini de silahla öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine iki adrese sevk edilen ekipler dört kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler adli tıpa kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.