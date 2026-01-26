Bir değil 3 tane! Gökyüzünde beliren 'yalancı güneş' şaşkına çevirdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyü mevkisinde, sabah saatlerinde “yalancı güneş” görüntülendi.

Sabah saatlerinde havadaki bu​​​​​​​z kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla meydana gelen ve “yalancı güneş” olarak bilinen doğa olayı, ilk kez görenleri şaşkına çevirdi.

"İLK KEZ GÖRDÜM"

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ferhat Olgun, “Sabah güneşe baktığımda sağ tarafında ikinci bir güneş varmış gibi bir görüntü oluştu. İlk kez gördüm, cep telefonumla kayda aldım” şeklinde konuştu.

YALANCI GÜNEŞ NEDİR?

Yalancı Güneş, sahte güneş olarak da bilinen optik bir atmosfer olayıdır. Bu olay meydana geldiğinde havada 3 tane güneş varmış gibi görünür.

Güneş'in 22 derece sağında ve solunda ve Güneş ile aynı yükseklikte, onun kadar parlak ve renkli noktalardır. Sahte Güneş'in oluşmasına ışık kırılması neden olur.

Sirüs bulutunda yer alan buz kristallerinden geçen güneş ışınları kırılarak bu doğa olayını meydana getirir.

Güneşi fırsat bildiler sahile akın ettiler

Işık, havada asılı halde duran ve sallanan buz kristallerine çarpar ve içinden geçer. Prizma gibi davranan buz kristalleri, ışığı renk boylarına ayırır ve büker. Işık, renklerine ayrılarak 22 derecelik bir açıyla çıkana kadar kristalin içinde gezinir.

Son olarak ışık kristalden ayrılır ve bu atmosfer olayı meydana gelir.