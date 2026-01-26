Bir değil 3 tane! Gökyüzünde beliren 'yalancı güneş' şaşkına çevirdi

Bir değil 3 tane! Gökyüzünde beliren 'yalancı güneş' şaşkına çevirdi
Yayınlanma:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, havadaki buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla oluşan ve 'yalancı güneş' olarak bilinen doğa olayı gerçekleşti. 'Yalancı güneş' cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken o anları kaydeden Ferhat Olgun, "Sabah güneşe baktığımda sağ tarafında ikinci bir güneş varmış gibi bir görüntü oluştu. İlk kez gördüm, cep telefonumla kayda aldım" dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyü mevkisinde, sabah saatlerinde “yalancı güneş” görüntülendi.

karliovada-yalanci-gunes-goruntulendi-1135731-337172.jpg

Sabah saatlerinde havadaki bu​​​​​​​z kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla meydana gelen ve “yalancı güneş” olarak bilinen doğa olayı, ilk kez görenleri şaşkına çevirdi.

karliovada-yalanci-gunes-goruntulendi-1135730-337172.jpg

"İLK KEZ GÖRDÜM"

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ferhat Olgun, “Sabah güneşe baktığımda sağ tarafında ikinci bir güneş varmış gibi bir görüntü oluştu. İlk kez gördüm, cep telefonumla kayda aldım” şeklinde konuştu.

karliovada-yalanci-gunes-goruntulendi-1135729-337172.jpg

YALANCI GÜNEŞ NEDİR?

Yalancı Güneş, sahte güneş olarak da bilinen optik bir atmosfer olayıdır. Bu olay meydana geldiğinde havada 3 tane güneş varmış gibi görünür.

Güneş'in 22 derece sağında ve solunda ve Güneş ile aynı yükseklikte, onun kadar parlak ve renkli noktalardır. Sahte Güneş'in oluşmasına ışık kırılması neden olur.

Sirüs bulutunda yer alan buz kristallerinden geçen güneş ışınları kırılarak bu doğa olayını meydana getirir.

Güneşi fırsat bildiler sahile akın ettilerGüneşi fırsat bildiler sahile akın ettiler

Işık, havada asılı halde duran ve sallanan buz kristallerine çarpar ve içinden geçer. Prizma gibi davranan buz kristalleri, ışığı renk boylarına ayırır ve büker. Işık, renklerine ayrılarak 22 derecelik bir açıyla çıkana kadar kristalin içinde gezinir.

Son olarak ışık kristalden ayrılır ve bu atmosfer olayı meydana gelir.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Türkiye
Ataşehir'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ataşehir'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Mardin'de 5 günlük eylem yasağı
Son Dakika | Mardin'de 5 günlük eylem yasağı