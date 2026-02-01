Bipolar hastası Enes 6 gündür kayıp

Yayınlanma:
Evden çıktıktan sonra kendisine ulaşılamayan 25 yaşındaki bipolar hastası Enes Terzi'yi arama çalışmaları 6’ncı gününde sürüyor. Ayakkabıları ve gözlüğü sahilde bulunan Terzi’ye ulaşmak için denizde ROV, dalgıç ve helikopter destekli geniş çaplı arama yapılıyor.

Trabzon'da, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan bipolar hastası Enes Terzi için denizdeki arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte 25 yaşındaki yaşayan Enes Terzi, 27 Ocak akşamı ayrıldığı evine geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların 4'üncü gününde Terzi'nin ayakkabısı ve gözlüğü, ilçenin Beşirli Mahallesi'ndeki sahil dolgu alanında bulundu.

AFAD, Sahil Güvenlik, polis, dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı.

Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu günündeDiyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde

​​​​​​ARAMA ÇALIŞMALARI 6'NCI GÜNÜNDE

Sahil hattında ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Ekipler tarafından havadan dronla tarama yapılırken, dalgıçlar da dalışlar yaparak Enes Terzi'yi aradı. Ancak Terzi'ye dair bir ize ulaşılamadı.

Arama çalışmaları 6'ncı gününde uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ve helikopter desteğiyle devam ederken, hava şartları değerlendirilerek sahilde tarama yapılacak alan genişletilecek.

