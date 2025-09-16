Bingöl'de kaybolan zihinsel engelli genç Mardin'den çıktı

25 yaşındaki zihinsel engelli Gamze 12 Eylül tarihinde Bingöl'de kayboldu. En son Bahçelievler'de görülen genç kadın öğle saatlerinde evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Genç kadının ailesi kızlarından haber alamamaları üzerine emniyete başvurdu. Ekipler bu başvurunun ardından çalışmalarına başladı.

GÜNLER SONRA MARDİN'DE BULUNDU

Günlerdir aranan genç kadın Mardin'de bulundu. Kaya'yı yanında götüren bir kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Genç kadının bulunmasını Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Usta'nın açıklaması şu şekilde: