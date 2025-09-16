Bingöl'de kaybolan zihinsel engelli genç Mardin'den çıktı
25 yaşındaki zihinsel engelli Gamze 12 Eylül tarihinde Bingöl'de kayboldu. En son Bahçelievler'de görülen genç kadın öğle saatlerinde evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Genç kadının ailesi kızlarından haber alamamaları üzerine emniyete başvurdu. Ekipler bu başvurunun ardından çalışmalarına başladı.
GÜNLER SONRA MARDİN'DE BULUNDU
Günlerdir aranan genç kadın Mardin'de bulundu. Kaya'yı yanında götüren bir kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Genç kadının bulunmasını Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Usta'nın açıklaması şu şekilde:
Bingöl’de Kayıp Olan Gamze Kızımız, Emniyetimizin Titiz Çalışmalarıyla Mardin’de Bulundu.
12.09.2025 günü Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği’ne yapılan kayıp ihbarı sonrası evladımız Gamze KAYA, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizin ısrarlı ve özverili saha çalışmalarıyla 15.09.2025 günü Mardin Mazıdağı’nda sağ salim bulunmuştur.
İşlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecek olan evladımızla ilgili adli süreç devam etmektedir.
Kıymetli mesai arkadaşlarımın gayretiyle evladımızın sağlıklı bir şekilde bulunması bizleri mutlu etmiştir. Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.