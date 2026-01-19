Bingöl'de bütün köylere ulaşım kapandı

Tüm yurtta etkili olan kar yağışları özellikle doğu bölgesinde yaşamı neredeyse durdurdu. Bingöl ve kar yağışları ile meşhur olan ilçesi Karlıova'da üç haftadan bu yana devam eden yağışların sonucunda kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı, tek katlı evlerin de kara gömüldüğü bildirildi.

BİNGÖL'DEKİ TÜM KÖY YOLLARINA ULAŞIM KAPANDI

Yoğun kar yağışlarının ardından il genelindeki 280 köy yolunun tamamının ulaşıma kapandığı belirtildi. Bu açıklama İl Özel İdaresi tarafından bildirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bingöl İl Özel İdaresi kent genelinde açık köy yolu bulunmadığını belirttiği açıklamasında 110 personel ve 53 iş makinesiyle sahada görev yapan ekiplerin, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerde yol açma çalışmalarına öncelik verdiği ifade edildi.