Binanın çatısından düşen dev kar kütlesi otomobili ezdi!
Yayınlanma:
Muş'ta park halindeki otomobilin üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Olayda yaralanan olmazken tavanı çöken araç kullanılmaz hale geldi.

Yurdun pek çok kesiminde etkili olmaya devam eden kar yağışı özellikler Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Muş'ta bir binanın çatısında biriken kar kütlesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Aracın tavanı çöktü, kullanılmaz hale geldi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Merkez Dere Mahallesi Bitlis Caddesi’nde meydana gelen olayda, Rahmi Sönmez’e ait 16 ALC 036 plakalı otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi büyük bir gürültüyle düştü.

Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken araçta ağır hasar oluştu.

ARACIN TAVANI ÇÖKTÜ, CAMLARI PATLADI...

Otomobilin tavanı, karın ağırlığına dayanamayarak çökerken, aracın camları patladı ve kaportasında ciddi hasar oluştu.

Rahmi Sönmez, aracının kullanılmaz hale geldiğini belirterek, “Memleketimizin hali budur. Çatılardaki karlar temizlenmediği zaman böyle üzücü kazalarla karşılaşıyoruz. Kimsenin canı yanmasın, kimsenin başına böyle bir kaza gelmesin diye herkesin çatısındaki karları temizlemesi gerekiyor” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

