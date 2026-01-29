Bilecik’te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik’te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
Yayınlanma:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretiminde kullanılan 127 bin 800 makaron ve 17 kilogram tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

127 BİN 800 MAKARON VE 17 KG TÜTÜN BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, bir ihbar üzerine imalathane haline getirilmiş bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 127 bin 800 adet makaron (sigara filtresi) ve 17 kilogram tütün ele geçirildi.

Edirne'de kaçakçılık operasyonu: Binlerce elektronik sigara ve cihaz ele geçirildiEdirne'de kaçakçılık operasyonu: Binlerce elektronik sigara ve cihaz ele geçirildi

PROFESYONEL EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca, kaçak sigara üretiminde kullanılan profesyonel bir sigara sarma makinası ile bir kompresör de bulundu.

Ambarlı Limanı'nda dev operasyon: 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildiAmbarlı Limanı'nda dev operasyon: 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:AA

