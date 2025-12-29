Belediyeler yılbaşı etkinliklerini peş peşe iptal etti

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

BELEDİYELER YILBAŞI ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ

Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından çok sayıda belediye, peş peşe yaptıkları açıklamalarla yılbaşı etkinliklerini iptal ettiklerini duyurdu.

İşte etkinlikleri iptal eden belediyeler:

- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'da hain teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman polisimizin şehit olması dolayısıyla tüm yılbaşı etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi de konser ve benzeri tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Belediyenin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu acı olay nedeniyle belediyemizin planlanan konser ve benzeri tüm etkinlikleri iptal edilmiştir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

- KÜTAHYA BELEDİYESİ

Kütahya Belediyesi de acı olaydan dolayı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Belediye, açıklamasında "Yalova'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle, programımız iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

- KUŞADASI BELEDİYESİ

Kuşadası Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemizin yeni yıl için gerçekleştirecek olduğu tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Yalova’da şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

- ÇANAKKALE BELEDİYESİ

"Pazartesi Konserleri kapsamında bugün (29 Aralık 2025 Pazartesi) gerçekleştirilmesi planlanan “Duo Bağlama Konseri”, Yalova’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçilerimize acil şifalar diliyoruz."

- İSKENDERUN BELEDİYESİ

"Sahil Atatürk Anıt Alanı'nda gerçekleştirilen Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği kapsamındaki tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Esnaf stantları bu iptalin dışındadır ve belirlenen süre içerisinde faaliyetlerine devam edecektir."

- AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

"Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan üç kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir."

- KEMER BELEDİYESİ

Kemer Belediyesi bugün gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Yılbaşı etkinlikleri kapsamında bugün (29.12.2025) gerçekleştirilecek tüm etkinlikler Yalova'da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoru" ifadelerine yer verildi.

- MANAVGAT BELEDİYESİ

"Sevgili hemşehrilerimiz, yarın akşam düzenlenecek olan minik parmaklardan büyük ezgiler piyano & keman resitali, Yalova'da gerçekleştirilen hain terör saldırısı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

- MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ise açıklamasında, "29 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanan Yılbaşı Pazarı sahne etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Yalova'daki operasyonda şehit düşen polislerimize rahmet, yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR - KARABAĞLAR BELEDİYESİ

"Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen operasyonda kahraman polislerimizi kaybettik, acımız büyük… Bugün ve yarın planladığımız etkinlik ve konserlerimiz iptal edilmiştir. Kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabır diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

- KEPEZ BELEDİYESİ

"Yılbaşı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerimiz, Yalova’da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."